Бездомный бог. Том 22.

План Фудзисаки сработал, и Юкинэ принимает от него новое имя. Эбису и другие боги ищут способ справиться с Заклинателем, в то время как Хиëри узнает страшную правду о смерти Юкинэ. Ято нужно как можно скорее разобраться с отцом — ритуал Великого очищения приближается, а разум Юкинэ вот-вот поглотят тьма и отчаяние...