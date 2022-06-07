Бездомный бог. Том 21.

Ято и Кадзума сбежали ото всех и тайно готовятся к битве с Заклинателем. Хиëри едва остается цела после очередной встречи с Фудзисаки, и теперь ей придется выбирать между желанием спасти друзей и собственными интересами. Но хуже всех без Ято приходится Юкинэ — он остался один, и стремление узнать правду ведет его прямо в лапы Заклинателя...