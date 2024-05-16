Бездомный бог. Том 20.

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Ято твердо вознамерился повергнуть Заклинателя, но для этого ему нужна реликвия, которой не страшна даже Тайна бога. Ставки растут: заметая следы, Заклинатель нападает на беззащитную Бисямон и избавляется от Бездомной. Ято должен как можно скорее найти сильного союзника, ведь если он не победит своего отца, то за дело возьмутся Небеса...
2024-05-16 10:07:00
Присоединяюсь к комментариям - пожалуйста, не забрасывайте издательство этой чудесной манги! Тем более, когда осталось всего 7 томов! Очень ждём и надеемся!
2024-04-02 22:08:37
Ребята, пожалуйста, не бросайте издавать бездомного бога🙏🏻 очень хочется дочитать эту мангу. И спасибо вам, что издаете ее на русском.
2023-12-07 02:58:59
Спасибо что переводите и издаете эту мангу ! Надеюсь продолжение -21 том тоже выйдет 🤗
2023-04-26 15:10:40
Спасибо вам за печать этой манги! Тоже жду выхода новых томиков) ❤️
2023-03-09 23:10:59
Спасибо большое! С нетерпением жду новые тома, надеюсь, продолжите издавать эту замечательную мангу! Жду 21-ый том с нетерпением!