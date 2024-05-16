Бездомный бог. Том 20.

Ято твердо вознамерился повергнуть Заклинателя, но для этого ему нужна реликвия, которой не страшна даже Тайна бога. Ставки растут: заметая следы, Заклинатель нападает на беззащитную Бисямон и избавляется от Бездомной. Ято должен как можно скорее найти сильного союзника, ведь если он не победит своего отца, то за дело возьмутся Небеса...