Бездомный бог. Том 20.

6 отзывов
Бездомный бог. Том 20. манга
8%
  • Noragami. Vol. 20.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-9286
  • Вес: 260 гр.
  • Источник: Noragami
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 19 x 13 см.
  • Количество страниц: 196
  • Год выпуска: 2022
  • Жанр: Романтика, Приключения, Мистика и Комедия
  • Обложка: Мягкая обложка и Суперобложка
  • Автор: Адатитока
  • ISBN: 978-5-91996-409-4
  • Дата выхода: Сентябрь 2022
Бездомный бог
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
790 ₽
730 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Ято твердо вознамерился повергнуть Заклинателя, но для этого ему нужна реликвия, которой не страшна даже Тайна бога. Ставки растут: заметая следы, Заклинатель нападает на беззащитную Бисямон и избавляется от Бездомной. Ято должен как можно скорее найти сильного союзника, ведь если он не победит своего отца, то за дело возьмутся Небеса...

Отзывы и вопросы

A

Присоединяюсь к комментариям - пожалуйста, не забрасывайте издательство этой чудесной манги! Тем более, когда осталось всего 7 томов! Очень ждём и надеемся!

Д

Ребята, пожалуйста, не бросайте издавать бездомного бога🙏🏻 очень хочется дочитать эту мангу. И спасибо вам, что издаете ее на русском.

А

Спасибо что переводите и издаете эту мангу ! Надеюсь продолжение -21 том тоже выйдет 🤗

М

Спасибо вам за печать этой манги! Тоже жду выхода новых томиков) ❤️

А

Спасибо большое! С нетерпением жду новые тома, надеюсь, продолжите издавать эту замечательную мангу! Жду 21-ый том с нетерпением!

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