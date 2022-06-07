Бездомный бог. Том 19.

Небеса отменили свое решение, поэтому Ято и остальные какое-то время могут пожить в мире и даже отпраздновать первый день рождения Юкинэ. Однако Заклинатель исчез не навсегда и наверняка готовит новые козни, в то время как Бездомная снова ищет способ досадить Ято. Его друзья подозревают заговор, но смогут ли они раскрыть, в чем его суть?..