Берсерк. Том 17.

Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
После всех испытаний Гатс, Каска, Фарнезе, Серпико, Ширке, Исидро, Пак и Иварелла поднимаются на борт «Морского конька» — военного корабля княжества Ис под командованием Родерика, третьего претендента на престол и талантливого капитана. Наконец-то они отправляются искать Эльфхейм, волшебную обитель эльфов. Жизнь на борту в качестве гостей дарит отряду Гатса краткую передышку, но вместе с тем приносит перемены, требующие заново открывать себя.
Между тем долгое путешествие истощило тело и разум Гатса, чем пользуется Доспех свирепого воина, ставший источником новых бед…