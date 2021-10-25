Берсерк. Том 16.

Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
Военный порт Вританнис, где собралось объединенное войско Святого Престола, охватил хаос. Грядет решающая битва с Кушанской империей. Но прямо во время прощального банкета кушаны наносят порту сокрушительный удар. Гатс и его спутники прорываются через полчища чудовищ с боем, чтобы вовремя сесть на корабль и отплыть в Эльфхейм, однако каждый шаг дается им огромной ценой…
Неожиданно на помощь Вританнису приходит новый Отряд Соколов при поддержке крылатых демонов во главе с Зоддом. Однако и на них есть управа: на поле боя явился Ганишка, непобедимый царь кушанский.