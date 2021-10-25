Берсерк. Том 16.

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Берсерк. Том 16. манга
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Берсерк
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Том 3

Что такое предзаказ?

Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.

Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.

Скидка 5% при оплате онлайн
Оригинальная цена
1 790 ₽
1 670 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Что такое предзаказ?

Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.

Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.

Описание

Военный порт Вританнис, где собралось объединенное войско Святого Престола, охватил хаос. Грядет решающая битва с Кушанской империей. Но прямо во время прощального банкета кушаны наносят порту сокрушительный удар. Гатс и его спутники прорываются через полчища чудовищ с боем, чтобы вовремя сесть на корабль и отплыть в Эльфхейм, однако каждый шаг дается им огромной ценой…

Неожиданно на помощь Вританнису приходит новый Отряд Соколов при поддержке крылатых демонов во главе с Зоддом. Однако и на них есть управа: на поле боя явился Ганишка, непобедимый царь кушанский.

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