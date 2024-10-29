Фигурка Tokyo Revengers Takemichi Hanagaki по мотивам аниме "Токийские мстители".

Такемичи Ханагаки, или Такемиччи — главный герой серии манги Токийские Мстители, а также её аниме адаптации. Узнав о смерти семьи Тачибана, в числе которых была его бывшая девушка Хината Тачибана, Такемичи попадает на железнодорожную станцию и совершает прыжок во времени ровно на двенадцать лет назад. Благодаря своей способности прыгать во времени, он узнает о печально известной банде Токийская Свастика, банде байкеров средней школы в прошлом, которая несёт ответственность за смерть Хины в настоящем. После того как брат Хины — Наото, непреднамеренно спасся от инцидента, Такемичи намерен работать с ним, чтобы спасти Хину от неблагоприятного будущего.