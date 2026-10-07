HELLO! GOOD SMILE Sakura Kinomoto: Tomoeda Junior High School Uniform Ver.

Сакура Киномото из аниме «Сакура — собирательница карт: Прозрачные карты» (Cardcaptor Sakura: Clear Card) возвращается в линейку фигурок «Hello! Good Smile» от компании Good Smile Company — на этот раз в школьной форме средней школы Томоэда! Вам наверняка понравится очаровательный дизайн в стиле «чиби», а благодаря простому шарнирному соединению в шее голову фигурки можно поворачивать влево и вправо. В комплект входит подставка. Закажите её для своей коллекции уже сегодня!



Высота — около 10 см.