HELLO! GOOD SMILE Sakura Kinomoto: Tomoeda Junior High School Uniform Ver.

0 отзывов
HELLO! GOOD SMILE Sakura Kinomoto: Tomoeda Junior High School Uniform Ver. category.complete-models
2 590 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Сакура Киномото из аниме «Сакура — собирательница карт: Прозрачные карты» (Cardcaptor Sakura: Clear Card) возвращается в линейку фигурок «Hello! Good Smile» от компании Good Smile Company — на этот раз в школьной форме средней школы Томоэда! Вам наверняка понравится очаровательный дизайн в стиле «чиби», а благодаря простому шарнирному соединению в шее голову фигурки можно поворачивать влево и вправо. В комплект входит подставка. Закажите её для своей коллекции уже сегодня!

Высота — около 10 см.

Отзывы и вопросы

A

Рекомендуем

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!

 

Покупателям

Компания

  • Visa
  • Mastercard
  • МИР
  • ЮKassa
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)