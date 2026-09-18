Бустер Cardcaptor Sakura

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Бустер Cardcaptor Sakura category.trading-cards
269 ₽
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Описание

Школьница Сакура Киномото в подвале своего дома находит волшебную книгу карт Клоу и знакомится с Керберосом. Обнаруживается, что все карты Клоу из книги исчезли. Керберос утверждает, что если карты не вернуть обратно, миру грозят большие бедствия. Сакура заключает с Керберосом договор, который наделяет её волшебной силой и даёт ключ-посох, с помощью которого Сакура может использовать карты Клоу или ловить их, возвращая в книгу.

В бустере 5 карточек

Цена за 1 штуку

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