Конструктор LOZ "Сакура-собирательница карт"

Погрузитесь в увлекательную сборку с набором LOZ «Сакура-собирательница карт»! «Сакура-собирательница карт» — одно из самых популярных аниме. По сюжету десятилетняя девочка по имени Сакура однажды находит в подвале своего дома таинственную книгу с картами. При попытке её открыть, карты в миг разлетелись по всему городу. Однако из книги внезапно появляется хранитель карт и даёт девочке шанс исправить ошибку, собрав все магические карты. В результате Сакура заключает с хранителем карт договор и получает волшебную силу и особый ключ-посох, способный ловить карты. В наборе 760 кубиков для увлекательной игры и инструкция по сборке. Конструктор будет интересным и увлекательным в сборке для строителей всех возрастов, подойдет в качестве подарка на любое торжество и праздник.