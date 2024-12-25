Конструктор LOZ "Сакура-собирательница карт"

0 отзывов
Конструктор LOZ "Сакура-собирательница карт" category.constructor-kits
  • Категория: Конструкторы
  • Артикул: Constructor-Kits-13343
  • Вес: 500 гр.
  • Источник: Cardcaptor Sakura
  • Размер: 11 x 11 x 11 см.
  • Производитель: LOZ
  • Материал: Пластик
  • Количество элементов: 760
1 290 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Погрузитесь в увлекательную сборку с набором LOZ «Сакура-собирательница карт»! «Сакура-собирательница карт» — одно из самых популярных аниме. По сюжету десятилетняя девочка по имени Сакура однажды находит в подвале своего дома таинственную книгу с картами. При попытке её открыть, карты в миг разлетелись по всему городу. Однако из книги внезапно появляется хранитель карт и даёт девочке шанс исправить ошибку, собрав все магические карты. В результате Сакура заключает с хранителем карт договор и получает волшебную силу и особый ключ-посох, способный ловить карты. В наборе 760 кубиков для увлекательной игры и инструкция по сборке. Конструктор будет интересным и увлекательным в сборке для строителей всех возрастов, подойдет в качестве подарка на любое торжество и праздник.

Отзывы и вопросы

A

Рекомендуем

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!

 

Покупателям

Компания

  • Visa
  • Mastercard
  • МИР
  • ЮKassa
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)