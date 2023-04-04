Полное собрание манги Рыцари «Сидонии». (все тома)

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Полное собрание манги Рыцари «Сидонии». (все тома) манга
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Рыцари «Сидонии»
Том 1
Том 2
Том 3

Нет в наличии

Описание

Издание содержит цветные иллюстрации. Тысячу лет назад Землю уничтожила раса Гауна – гигантские практически неуязвимые пришельцы. «Сидония» – один из межзвездных кораблей-городов, на которых выжившие люди странствуют по космосу и ищут новый дом. Одновременно жителям «Сидонии» приходится отбиваться от нападений Гауна – для этого созданы специальные роботы, Стражи. Нагатэ Таникадзэ вырос на заброшенных нижних уровнях «Сидонии». Случайно оказавшись наверху, он был обнаружен военными, которые заметили в юноше талант к управлению боевыми механизмами и назначили его пилотировать «Цугумори» – Стража старой модели. Теперь Нагатэ и его собратьям-пилотам предстоит выжить в почти безнадежной войне против Гауна.

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