Нелюдь. Том 1.

2 отзыва
Нелюдь. Том 1. манга
8%
  • Ajin. Vol. 1.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-115
  • Вес: 310 гр.
  • Источник: Ajin
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 19 x 13 см.
  • Количество страниц: 230
  • Год выпуска: 2017
  • Жанр: Сэйнэн, Ужасы, Научная фантастика и Приключения
  • Обложка: Мягкая обложка и Суперобложка
  • Автор: Гамон Сакураи, Цуйна Миура
  • ISBN: 978-5-91996-125-3
  • Дата выхода: Сентябрь 2026 (допечатка)
Нелюдь
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
740 ₽
680 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Издание содержит цветные иллюстрации.

Семнадцать лет назад в Африке обнаружили первого из так называемых нелюдей – существ, которые внешне неотличимы от людей, но которых невозможно убить. Это открытие стало для человечества событием огромного масштаба, но спустя годы шумиха улеглась: хотя нелюди по-прежнему невероятно важны для мировых правительств и научных лабораторий, на жизнь простых обывателей их существование почти никакого влияния не оказывает. Обычный старшеклассник Кэй Нагаи никогда не думал, что когда-нибудь столкнется с этими полумифическими существами. Но однажды он попадает в аварию и по всем известным законам медицины должен умереть - но… почему-то не умирает. И тут же становится объектом жестокой охоты…

Отзывы и вопросы

A

Е

Очень хорошая манга

Г

Мне понравилось

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