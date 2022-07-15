Нелюдь. Том 1.

Издание содержит цветные иллюстрации.

Семнадцать лет назад в Африке обнаружили первого из так называемых нелюдей – существ, которые внешне неотличимы от людей, но которых невозможно убить. Это открытие стало для человечества событием огромного масштаба, но спустя годы шумиха улеглась: хотя нелюди по-прежнему невероятно важны для мировых правительств и научных лабораторий, на жизнь простых обывателей их существование почти никакого влияния не оказывает. Обычный старшеклассник Кэй Нагаи никогда не думал, что когда-нибудь столкнется с этими полумифическими существами. Но однажды он попадает в аварию и по всем известным законам медицины должен умереть - но… почему-то не умирает. И тут же становится объектом жестокой охоты…