Король шаманов. Том 17.

Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
Битва шаманов фактически завершена, Хао объявлен новым Королем шаманов, и теперь Ё и его друзьям нужно посетить оставшиеся биомы, дабы проложить себе путь к главному испытанию. Но что будет, когда они встретятся с Хао лицом к лицу? Возможно ли его одолеть?
Для Хао победа предопределена, но его триумф оказался горек. Чего ищет его беспокойная душа? Какие страдания он скрывает от приспешников? Кто принесет ему мир и покой? И способен ли он пожалеть Ё, своего родного брата?
В книгу вошли 33-й и 34-й тома оригинальной манги, главы 288-299. Здесь продолжается арка «Эпилог».