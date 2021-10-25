Комплект манги Blame! (1-3 том)

Может быть, на Земле… Может быть, в далеком будущем… В мире, называемом Мегаструктурой, - невероятном по размерам многоуровневом лабиринте, населенном последними представителями человечества и всевозможными странными существами частично или полностью небиологического происхождения, - молодой человек по имени Килли, преодолевая этаж за этажом, постепенно поднимается наверх. Он ищет Сетевые Терминальные Гены, с помощью которых можно подключиться к Сетевой сфере, но носителей этих генов почти не осталось. Увенчаются ли успехом поиски Килли?

Архитектор по профессии, Цутому Нихэй смог создать удивительный, уникальный мир, где сочетаются техногенные образы далекого будущего и мрачный дух постапокалиптики. Манга «Blame!» - один из общепризнанных шедевров научной фантастики, прославившийся благодаря как уникальному художественному стилю, так и неповторимой атмосфере безысходности и тайны.