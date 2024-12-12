Поднятие уровня в одиночку. Solo Leveling. Том 5

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Поднятие уровня в одиночку. Solo Leveling. Том 5 category.manhva
Поднятие уровня в одиночку. Solo Leveling
Том 1
Том 2
Том 3
1 799 ₽
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Описание

НОВЫЙ РЕЙД! Сон Чину знает, что пройдёт совсем немного времени, прежде чем его истинная сила полностью проявится, и тогда гильдии и Лига охотников Кореи будут бороться за него.

Обычно он тренировался в одиночку, но теперь решает хотя бы посмотреть, на что похож групповой рейд в подземелье А-уровня.

Чину присоединяется к команде шахтёров, так как это прекрасная возможность оценить гильдию высокого уровня в действии и не привлекать к себе лишнего внимания.

Но в подземелье рейду придётся столкнуться лицом к лицу с неприятным боссом, и у Чину не остаётся иного выбора, кроме как взять его на себя.

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