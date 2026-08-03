Поднятие уровня в одиночку. Solo Leveling. Том 11

0 отзывов
Поднятие уровня в одиночку. Solo Leveling. Том 11 category.manhva
Поднятие уровня в одиночку. Solo Leveling
Том 1
Том 2
Том 3
1 799 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Сон Чину удаётся одолеть Голиафа и спасти Чинхо. На международной конференции в ответ на обвинение его отца в убийстве Сон Чину даёт обещание защищать друзей и свою семью… даже если придётся сразиться со всем миром.
Однако грядёт трагедия поважнее личных споров: Норма Селнер рассказывает Сон Чину о своих тревожных видениях, в которых гибнут сильнейшие охотники. И сила неведомого убийцы похожа на ту, что скрывается в самом Сон Чину.
В то же время один из Повелителей нападает на председателя корейской Лиги, а в Сеуле возникают огромные Врата, перед которыми меркнут любые другие, и миру остаётся лишь молиться...

Отзывы и вопросы

A

Рекомендуем

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!

 

Покупателям

Компания

  • Visa
  • Mastercard
  • МИР
  • ЮKassa
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)