Поднятие уровня в одиночку. Solo Leveling. Том 11

Сон Чину удаётся одолеть Голиафа и спасти Чинхо. На международной конференции в ответ на обвинение его отца в убийстве Сон Чину даёт обещание защищать друзей и свою семью… даже если придётся сразиться со всем миром.

Однако грядёт трагедия поважнее личных споров: Норма Селнер рассказывает Сон Чину о своих тревожных видениях, в которых гибнут сильнейшие охотники. И сила неведомого убийцы похожа на ту, что скрывается в самом Сон Чину.

В то же время один из Повелителей нападает на председателя корейской Лиги, а в Сеуле возникают огромные Врата, перед которыми меркнут любые другие, и миру остаётся лишь молиться...