В надежде узнать правду о своем отце, Аква соглашается сняться в реалити-шоу. Большинство участников – молодые звёзды, которые пришли на передачу, желая прославиться. Однако у популярности есть и обратная сторона. Ведь, когда дело касается высоких зрительских рейтингов, реальность на монтаже становится такой, какой её хочет видеть режиссёр. Лучше всех это прочувствовала юная актриса Аканэ Курокава. Под давлением агентства, девушка из кожи вон лезла ради внимания фанатов. Но Аканэ никак не ожидала, что в итоге ей придется пожертвовать репутацией и стать изгоем общества…

Во вторую книгу вошли оригинальные тома манги 3 и 4, а также цветная вклейка и примечания.