Этот школьный фестиваль изменит жизни всех членов школьного совета. Ну… почти всех. Ю Исигами надеется, что атмосфера фестиваля поможет ему стать чуть ближе к Цубамэ Коясу, которая ему нравится. Исигами боится сделать первый шаг, но фестиваль в Сютиине – это особенное время. Мико Иино очень хочет увидеть большой костёр, который обычно зажигают вечером второго дня фестиваля. Ради этого зрелища она готова горы свернуть. Тика Фудзивара… с ней всё просто. Любовные томления её саму интересуют куда меньше, чем хорошая детективная загадка. И у прославленного детектива появится шанс применить свои таланты, когда объявится таинственный похититель сердец…



А что же главная парочка этой ультраромантичной истории? Миюки Сироганэ намерен во время фестиваля получить твёрдый ответ от той единственной, о которой все его мысли. Миюки получил известие о том, что он принят в Стэнфорд. Это означает, что школьные годы в Сютиине для него заканчиваются раньше, чем он думал, и на признание времени почти не осталось. Значит надо брать инициативу в свои руки. Примерно о том же самом, только со своей стороны, думает и Кагуя Синомия. После нескольких комичных попыток во время фестиваля заявить о своих чувствах к Миюки, она намеревается произнести первой заветные слова вечером второго дня, когда во дворе полыхает огромный костёр… Неужели в этой книге мы наконец увидим заветный разворот, на котором Миюки и Кагуя перестанут ломать комедию?



В седьмую книгу вошли 13 и 14 тома манги (122–141 главы), примечания и традиционно – великолепная двусторонняя обложка (в этот раз особенно романтичная).