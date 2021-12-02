Госпожа Кагуя: В любви как на войне. Любовная битва двух гениев. Книга 4.

Синомия хочет выиграть для Сироганэ школьные выборы. У соперников Миюки нет ни шанса. Только вот одна претендентка оказывается тёмной лошадкой. Её зовут Мико Иино, она ученица первого класса старшей школы и участвует в выборах с намерением победить…



В четвёртую книгу вошли тома 7 и 8 оригинальной манги (главы 61–80). Внутри, помимо предвыборной борьбы и хитрых многоходовочек Синомии, сценки с рисованием портретов, конкурсом на самую страшную рожицу, зашедшие слишком далеко расспросы о предпочтениях в нижнем белье, болевые приёмы при массаже рук – и много Мико Иино. Она даже на обложку четвёртой книги пробралась! И такое внимание новому персонажу манги не просто так…