Госпожа Кагуя: В любви как на войне. Любовная битва двух гениев. Книга 4.

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Госпожа Кагуя: В любви как на войне. Любовная битва двух гениев. Книга 4. манга
Госпожа Кагуя
Том 1
Том 2
Том 3
1 250 ₽

Описание

Синомия хочет выиграть для Сироганэ школьные выборы. У соперников Миюки нет ни шанса. Только вот одна претендентка оказывается тёмной лошадкой. Её зовут Мико Иино, она ученица первого класса старшей школы и участвует в выборах с намерением победить…

В четвёртую книгу вошли тома 7 и 8 оригинальной манги (главы 61–80). Внутри, помимо предвыборной борьбы и хитрых многоходовочек Синомии, сценки с рисованием портретов, конкурсом на самую страшную рожицу, зашедшие слишком далеко расспросы о предпочтениях в нижнем белье, болевые приёмы при массаже рук – и много Мико Иино. Она даже на обложку четвёртой книги пробралась! И такое внимание новому персонажу манги не просто так…

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