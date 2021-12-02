Госпожа Кагуя: В любви как на войне. Любовная битва двух гениев. Книга 5.

После того, как Сироганэ вновь возглавил школьный совет, не без помощи Кагуи обойдя всех прочих претендентов на этот пост, всё вернулось на круги своя. Всё те же в совете: Миюки, Кагуя, Тика и Ю. Плюс одна новенькая – Мико Иино. Эту излишне строгую девочку, которой он чуть не проиграл выборы, Сироганэ пригласил на должность аудитора, чтобы она следила за соблюдением правил – как школьных, так и приличия. Только пусть не слишком усердствует, ведь после воссоединения совета страсти так и кипят.



Кагуя практикует новый тайный ритуал, чтобы сохранять спокойствие, когда президент подходит слишком близко. Всё спокойствие как ветром сдует, когда она случайно наговорит лишнего человеку, который окажется отцом Миюки. Сам Миюки едва живым уйдёт с урока танцев, провести который с ни рвались сразу два учителя – Кагуя и Тика. У младшей сестры президента – переходный возраст во всей красе, а у Фудзивары новые игры в запасе: попробуйте-ка победить её в надувании шара! И это не считая одного из важных событий в жизни Сютиина – спортивного фестиваля.



На этом шумном празднике тихий и неприметный Ю Исигами внезапно окажется в первых рядах. Сначала он решит стать членом команды поддержки: надо сказать, ему идут платье и макияж! Это решение на фестивале сыграет с ним злую шутку: одна встреча напомнит ему о событии, о котором Исигами хотел бы не вспоминать, так как оно сильно повлияло на его школьную жизнь, самооценку и на отношение к нему одноклассников…



В пятую книгу вошли 9 и 10 тома манги (81–101 главы), примечания и горячая школьная фотосессия (директор же не знал, что творит!).