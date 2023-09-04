Цубамэ Коясу покидает школу. У неё осталось одно незавершённое дело: серьёзный разговор с Ю Исигами. А что же с другими героями? Иино хочет, чтобы её обняли. Фудзивара… проголодалась. Брат-близнец Маки Сидзё, Микадо, переводится в один класс с Кагуей, Миюки и Тикой. Кагуя Синомия выясняет, что не любит кошек, а ещё кое-что довольно шокирующее о связи её семейства с семейством Сироганэ. Сам Сироганэ в одном разговоре делает не то чтобы удивительное, но всё же довольно смущающее признание. Однако его откровение меркнет на фоне того, как быстро начинают развиваться его отношения с Кагуей. Она побывает дважды в его доме, и второй её визит точно запомнится им обоим, как и всем читателям манги. Что именно случится, узнаете в книге 11!



В одиннадцатую книгу вошли 21 и 22 тома манги (202–221 главы), примечания и пространное обращение автора манги к читателям на одном из форзацев.