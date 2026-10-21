Кана Арима и Аканэ Курокава – две гениальные актрисы, первая блистала на экранах в прошлом, вторая завоевала популярность в настоящем. Их соперничество уходит корнями в детство, и теперь им вновь предстоит посоревноваться в мастерстве, но уже на подмостках театра. Ни одна из девушек не намерена уступать, а значит, зрителей ждет захватывающее представление!

Для Аквы же, в отличие от остальных участников постановки, главный соперник – он сам. Смерть Ай сильно повлияла на юношу, из-за чего эмоциональные сцены даются ему с трудом. Сможет ли Аква показать высокий уровень игры после месяца упорных репетиций с режиссером Готандой?..