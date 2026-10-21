Настоящий убийца Ай жив! После разговора с бывшим главой «Итиго Про» Аква понимает, что ошибочно считал виновным другого человека. Жертвуя отношениями со своей девушкой Аканэ Курокавой, он выясняет имя преступника — Хикару Камики. Но как предать правосудию того, кто действует из тени и не оставляет следов?..

Тем временем Арима все сильнее сомневается, стоит ли ей продолжать карьеру айдола. В погоне за новой ролью она знакомится с известным режиссером и поздно вечером оказывается в его квартире. Компрометирующий визит успевает заснять папарацци. Чтобы спасти подругу от скандала Аква предлагает журналисту обмен – одну сенсацию на другую…