Во время поездки в поселок Такатихо для съемки клипа Руби узнает, что в убийстве Ай замешаны два человека. Мысль о том, что один из них разгуливает на свободе, не дает девушке покоя — она клянется найти и отомстить виновному! И самый верный способ привести план в действие — покорить мир шоу-бизнеса. По совету бывшего президента «Итиго Про», Руби устраивается репортером в то же развлекательное шоу, в котором снимается Аква. Но из-за неудачного интервью с косплеерами вокруг шоу разгорается громкий скандал... Сумеет ли Руби справиться с ситуацией и стать ближе к своей цели?