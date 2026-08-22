Oshi no Ko Poppin Heart Hoshino Ai

Фигурка изображает Хошино Ай — популярную айдол-звезду и одну из ключевых героинь аниме и манги «Звёздное дитя». Детализированная фигурка из серии Poppin Heart (буквально: «Пульсирующее сердце») передает яркий, харизматичный и узнаваемый образ персонажа и станет отличным подарком для поклонников Oshi no Ko, коллекционеров аниме-фигурок и любителей современной японской анимации.



Высота: 15 см.