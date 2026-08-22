Oshi no Ko Poppin Heart Hoshino Ai

0 отзывов
Oshi no Ko Poppin Heart Hoshino Ai category.complete-models
4 790 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Фигурка изображает Хошино Ай — популярную айдол-звезду и одну из ключевых героинь аниме и манги «Звёздное дитя». Детализированная фигурка из серии Poppin Heart (буквально: «Пульсирующее сердце») передает яркий, харизматичный и узнаваемый образ персонажа и станет отличным подарком для поклонников Oshi no Ko, коллекционеров аниме-фигурок и любителей современной японской анимации. 

Высота: 15 см.

Отзывы и вопросы

A

Рекомендуем

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!

 

Покупателям

Компания

  • Visa
  • Mastercard
  • МИР
  • ЮKassa
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)