С подачи продюсера Кабураги Акву приглашают принять участие в театральной постановке по мотивам популярной манги «Токийский клинок». Юноша соглашается, только вот отнюдь не из любви к искусству. Его цель — подобраться к представителю театра «Лалалай», Тосиро Киндаити, человеку, способному пролить свет на прошлое Ай...

Но, когда до премьеры остается всего двадцать дней, на репетицию наведывается Абико, автор первоисточника. Возмущенная тем, как исказили характеры персонажей манги, она требует переписать сценарий от первой и до последней страницы!