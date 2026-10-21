Камера! Мотор! И… съемки фильма «Ложь длиной в пятнадцать лет» официально стартовали! На прослушивании Руби обходит таких сильных соперниц, как Аканэ Курокава и Фрилл Сирануи, и получает главную роль. Теперь новоиспеченной актрисе придется выложиться по полной, иначе мир так и не узнает правду о смерти Ай.

Пытаясь понять свою героиню, Руби невольно проводит параллели с прошлой жизнью, когда она была Сариной Тэндодзи. В то время девочка свято верила, что мама любит ее, ведь даже самый непутевый родитель не откажется от своего чада. Вот только можно ли назвать любящей матерью женщину, бросившую больную дочь умирать в одиночестве?..