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Летние каникулы для всех учеников – время передышки. Но только не для Миюки и Кагуи. Пока Тика странствует по миру и лопает вкусняшки, Сироганэ и Синомия сидят взаперти и ждут у моря погоды. Они хотят провести лето вместе, но никто не позвонит первым. Их спасёт только чудо – и немного мелодрамы. Таким чудом станет фестиваль фейерверков, и благодаря ему летние каникулы точно запомнятся. Однако это не спасёт Кагую и Миюки от новых неловких ситуаций.