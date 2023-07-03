1 290 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts
После памятного признания на школьном фестивале жизнь вокруг Кагуи и Миюки бьёт фонтаном. Ай Хаясака решила уволиться с должности камеристки и оставить семейство Синомия. Но не так это просто – покинуть знатное семейство, о котором Ай столько знает. Вокруг Кагуи и её надёжной служанки и подруги разгорается большой пожар!
В десятую книгу вошли 19 и 20 тома манги (182–201 главы), примечания и шоколад от лучших девушек академии Сютиин.