Комплект манги Монолог Фармацевта. (1-8 том)

Юная травница Маомао ведет жизнь тихую и бедную, пока в один день ее не похищают, дабы продать во дворец императорских жен. Став дворовой прислугой, она мучительно выжидает, когда ее отпустят со службы. Однако, к своему несчастью, она замечает, что новорожденные дети наложниц погибают далеко не случайно. Неужели чей-то заговор? Или государственная измена? И Маомао против воли оказывается втянута в хитросплетенную сеть дворцовых интриг.