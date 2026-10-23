Комплект манги Монолог Фармацевта. (1-8 том)

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Комплект манги Монолог Фармацевта. (1-8 том) манга
25%
Монолог фармацевта
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
11 120 ₽
8 290 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Юная травница Маомао ведет жизнь тихую и бедную, пока в один день ее не похищают, дабы продать во дворец императорских жен. Став дворовой прислугой, она мучительно выжидает, когда ее отпустят со службы. Однако, к своему несчастью, она замечает, что новорожденные дети наложниц погибают далеко не случайно. Неужели чей-то заговор? Или государственная измена? И Маомао против воли оказывается втянута в хитросплетенную сеть дворцовых интриг.

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