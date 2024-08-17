Бальзам для губ Благословение Небожителей (Пэй Мин) Персик и Мята, 4,2 г

Пэй Мин - бог войны северных земель, известный не только своими военными заслугами, но и грандиозными победами на любовном фронте, отчего бывало люди поклонялись ему чаще, как богу любви, а не богу войны. И даже другие небожители старались коснуться генерала Мингуана, чтобы обеспечить себе удачу в любви. Являясь одним из самых почитаемых небожителей, даже после череды скандалов вокруг его дворца в которые случайно был втянут и Се Лянь, он смог сохранить своё высокое положение, что было доказано на Празднике середины осени.

Генерал Пэй не только один из самых влиятельных божеств, но и герой одной из четырех легенд, рассказывающих о жизни небожителей до вознесения. И несмотря на это, куда большим интересом в народе пользовались истории о множестве любовных похождений генерала, покорившего не одно сердце красавиц со всех концов страны.

И вероятно по этому, даже поклонники Благословения небожителей не смогли устоять перед обаянием и юмором Пэй Мина, который стал героем, за чьей историей интересно наблюдать.

Бальзам для губ продуман с большим вниманием к деталям, чтобы создать воплощение Пэй Мина, которое можно было бы носить с собой.

Аромат персика символизирует непобедимость генерала в любви и на войне, а мята напомнит о северных землях, которыми управляет Пэй Мин.

Легкий розовый оттенок отсылает к румянцу, которым покрываются дамы при виде генерала…или читая о его приключениях.

Цвет упаковки отсылает к одеждам Пэй Мина, в которые он всегда облачен, находясь в небесной столице.

Бальзам:

Увлажняет

Питает

Восстанавливает

Оставляет розово-бежевый блеск на губах

Упаковку можно использовать в качестве закладки для книг

Состав: Octyldodecanol, Ricinus Communis Seed Oil, Prunus Dulcis, Helianthus Annus, Cera Alba, Caprylic/Capric Triglycerides, Butyrospermum Parkii, Cocos Nucifera, Glyceryl Behenate, Polymethyl Methacrylate, Aroma, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Euphorbia Cerifera Cera, Helianthus Annuus Seed Cera, Tocopheryl Acetate, Tocopherol (mixed), Beta-Sitosterol, Squalene, Oleum Hippophaes, Mica (and) Silica (and) Titanium Dioxide (CI 77891), CI 45410, CI 19140, CI 77491 (and) CI 77492 (and) CI 77499 (and) Polyhydroxystearic Acid.

Без SLS и парабенов, бальзам не содержит минеральных масел.