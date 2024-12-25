Конструктор LOZ "Малышка Сейлор Мун"

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Конструктор LOZ "Малышка Сейлор Мун" category.constructor-kits
  • Категория: Конструкторы
  • Артикул: Constructor-Kits-13355
  • Вес: 200 гр.
  • Источник: Sailor Moon
  • Размер: 11 x 11 x 11 см.
  • Производитель: LOZ
  • Материал: Пластик
  • Количество элементов: 610
1 190 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Конструктор LOZ «Малышка Сейлор Мун» познакомит вас с героиней популярного аниме "Sailor Moon" - Чибиусой Цукино. Милая куколка с розовыми волосами в бело-розовом платьице на самом деле обладает огромной силой, которую использует для защиты тех, кто ей дорог. Уникальная яркая фигурка высотой 13,5 см, собираемая из 610 деталей приведет в восторг как детей от 6 лет и старше, так и взрослых коллекционеров.

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