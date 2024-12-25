Конструктор LOZ «Малышка Сейлор Мун» познакомит вас с героиней популярного аниме "Sailor Moon" - Чибиусой Цукино. Милая куколка с розовыми волосами в бело-розовом платьице на самом деле обладает огромной силой, которую использует для защиты тех, кто ей дорог. Уникальная яркая фигурка высотой 13,5 см, собираемая из 610 деталей приведет в восторг как детей от 6 лет и старше, так и взрослых коллекционеров.