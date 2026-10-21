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Летние тренировочные сборы постепенно начинают приносить свои плоды, но дуэту многообещающих первогодок команды «Карасуно» — Хинате и Кагэяме — все еще не удается новая комбинация. К тому же Хината хочет научиться самостоятельно сражаться в воздухе, поэтому вместе с Бокуто, одним из сильнейших в стране асов, и парнями из других клубов он приступает к особым тренировкам!