Первая громкая победа в составе команды «Карасуно» вдохновляет Сёё Хинату и Тобио Кагэяму на новые свершения! Теперь юные спортсмены посвящают тренировкам все свободное время – они буквально живут мыслями о грядущем чемпионате Японии. Но есть одна проблема: школьный волейбольный клуб переживает внутренний кризис. После одной из недавних игр в команде произошел разлад, в результате чего она лишилась важнейших игроков — либеро и аса. Сможет ли клуб сохранить единство, а новички — стать той самой силой, что вновь сплотит игроков «Карасуно» и вернет ей былое величие?..