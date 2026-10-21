В третьем туре межшкольного турнира «Аоба-Дзёсай» все-таки одерживает победу над «Карасуно». Но «воронам» некогда унывать, ведь их следующая цель — попасть на большой весенний чемпионат. К тому же им выпадает редкий шанс поехать на тренировочные сборы в Токио, нужно только успешно сдать итоговые контрольные. Но, кажется, для Хинаты, Кагэямы, Танаки и Нисинои это не такая уж простая задача. Сможет ли команда показать свой максимум на сборах теперь зависит от оценок балбес-квартета…