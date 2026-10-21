В третьем туре «Карасуно» играет с «Аоба-Дзёсай». Между двумя командами разворачивается ожесточенная борьба, и в разгар матча «вороны» заменяют игрока: вместо Кагэямы на поле выходит Сугавара. Постепенно инициативу перехватывает «Карасуно», и все благодаря грамотным наставлениям второго связующего – ведь именно он столько времени наблюдал за своими товарищами со скамьи запасных, анализируя каждый их шаг! И все же придумать, как справиться с подачами Оикавы, аса из команды соперников, непростая задачка!..