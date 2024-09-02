Без игры жизни нет. Том 1.

3 отзыва
Без игры жизни нет. Том 1. ранобэ
8%
Без игры жизни нет
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
890 ₽
820 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Издание содержит цветные иллюстрации.

Сора и Сиро — брат и сестра. Они — хикикомори, нигде не работают и не учатся, но прославились на весь Интернет благодаря мастерству в играх. Реальный мир они считают не более чем «отстойной игрой». И вот однажды незнакомец, называющий себя богом, предлагает им отправиться в другой мир, где все конфликты решаются при помощи игр, а расе людей грозит полное уничтожение... Смогут ли Сора и Сиро стать спасителями человечества в чужом мире?

Отзывы и вопросы

A

O

имба

.

A

Все отлично ,изъянов не нашел прочитал в тот же день как привезли

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