Комплект манги Эта кукла влюбилась. (1-7 том)

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Комплект манги Эта кукла влюбилась. (1-7 том) манга
26%
Эта кукла влюбилась
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
9 830 ₽
7 290 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

С раннего детства Вакана Годзё мечтает стать касираси — мастером-художником, который рисует лица выставочным куклам для праздника Хинамацури. Со временем он надеется унаследовать мастерскую своего дедушки, однако дело не спорится, подвижек в ремесле нет. И когда Вакана совсем отчаивается, на него обращает внимание яркая и жизнерадостная Марин, девушка-модель, хорошенькая, словно куколка! Она упрашивает Вакану помочь ей с нарядом для ивента, и оба ступают на путь профессионального косплея — чистого искусства перевоплощения!

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