Комплект манги Эта кукла влюбилась. (1-2 том)

Том 1.

С раннего детства Вакана Годзё мечтает стать касираси — мастером-художником, который рисует лица выставочным куклам для праздника Хинамацури. Со временем он надеется унаследовать мастерскую своего дедушки, однако дело не спорится, подвижек в ремесле нет. И когда Вакана совсем отчаивается, на него обращает внимание яркая и жизнерадостная Марин, девушка-модель, хорошенькая, словно куколка! Она упрашивает Вакану помочь ей с нарядом для ивента, и оба ступают на путь профессионального косплея — чистого искусства перевоплощения!

Том 2.

Первый косплей-ивент удался, и, похоже, работу Ваканы заметили! Впервые за свою жизнь он чувствует себя настоящим мастером, чьи творения могут трогать душу. Но едва он успел опомниться, как на его порог заявляется сама Садзюна Инуй, известная в косплей-кругах как модель с ником Дзюдзю, и она специализируется на образах маленьких милых девочек, даром что старше Ваканы! Садзюна хочет заказать у начинающего портного крайне популярный образ девочки-волшебницы, и тот, засучив рукава, принимается за дело. А заодно они с Марин осваивают искусство фотографии…