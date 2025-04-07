Эта кукла влюбилась. Том 7.

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Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.

Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.

Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.

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После Комикета Вакану как подменили: он больше не может видеть, как толпы фанатов обожают Марин. Не зная, как выразить свои чувства, Вакана уходит в себя, и тут, как назло, Марин узнает, что он ради нее совсем забросил ремесло касираси. Между ними растет отчуждение, они вот-вот разойдутся навсегда, и тогда в своем горе Вакана решается на отчаянный шаг… Кто они друг другу? Суждено ли им быть вместе? Сможет ли Вакана избавиться от одиночества и зажить новой жизнью?

скоро ли выйдет шестой и седьмой том? Здравствуйте! По вопросам издания книг необходимо обращаться непосредственно в издательство- https://vk.com/xlmedia

Здравствуйте, а у вас на этой манге есть цензура? (Закрашено чëрным цветом) Здравствуйте! По вопросам издания книг необходимо обращаться непосредственно в издательство- https://vk.com/xlmedia

Получается этот том завершающий, или будет ещë 1? Здравствуйте! 7 книга последняя.

подскажите, в манге пятнадцать томов, а у вас сразу два тома в одной манге. последний, пятнадцатый том, выйдет отдельно, или как? Здравствуйте! В 7 книге три последних тома.