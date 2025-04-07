Эта кукла влюбилась. Том 7.

Обращаем ваше внимание что дата ориентировочная и может измениться по независящим от нас причинам
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
После Комикета Вакану как подменили: он больше не может видеть, как толпы фанатов обожают Марин. Не зная, как выразить свои чувства, Вакана уходит в себя, и тут, как назло, Марин узнает, что он ради нее совсем забросил ремесло касираси. Между ними растет отчуждение, они вот-вот разойдутся навсегда, и тогда в своем горе Вакана решается на отчаянный шаг… Кто они друг другу? Суждено ли им быть вместе? Сможет ли Вакана избавиться от одиночества и зажить новой жизнью?