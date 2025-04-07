Эта кукла влюбилась. Том 6.

Обращаем ваше внимание что дата ориентировочная и может измениться по независящим от нас причинам
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
Коллаб по «Гробу» удался: Марин и Вакана отлично провели время с сестрами Инуй и с неразлучной троицей закадычных подружек — Акирой, Судзукой и Мияко. Однако близится зимний Комикет, и Марин так и рвется покорять новые вершины. Теперь она нацелилась на образ Ханиэль, чудовищно-прекрасного ангела из манги «Воля Небес», чей автор слывет безжалостным перфекционистом. Однако Вакану ему не переплюнуть. Начитавшись манги, Вакана бросает вызов самому себе и принимает решение любой ценой воплотить разрушительную красоту Ханиэль. Сможет ли он оживить мечту миллионов?