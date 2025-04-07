1 Эта кукла влюбилась. Том 1.

2 Эта кукла влюбилась. Том 2.

3 Эта кукла влюбилась. Том 3.

4 Эта кукла влюбилась. Том 4.

5 Эта кукла влюбилась. Том 5.

6 Эта кукла влюбилась. Том 6.

7 Эта кукла влюбилась. Том 7.

8 Комплект манги Эта кукла влюбилась. (1-4 том)

9 Собрание манги Эта кукла влюбилась. (6-7 том)

Обращаем ваше внимание что дата ориентировочная и может измениться по независящим от нас причинам

Что такое предзаказ?

Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.

Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.