Эта кукла влюбилась. Том 6.

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Эта кукла влюбилась. Том 6. манга
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Эта кукла влюбилась
Том 1
Том 2
Том 3

Что такое предзаказ?

Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.

Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.

Скидка 5% при оплате онлайн
Оригинальная цена
1 290 ₽
1 190 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Что такое предзаказ?

Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.

Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.

Описание

Коллаб по «Гробу» удался: Марин и Вакана отлично провели время с сестрами Инуй и с неразлучной троицей закадычных подружек — Акирой, Судзукой и Мияко. Однако близится зимний Комикет, и Марин так и рвется покорять новые вершины. Теперь она нацелилась на образ Ханиэль, чудовищно-прекрасного ангела из манги «Воля Небес», чей автор слывет безжалостным перфекционистом. Однако Вакану ему не переплюнуть. Начитавшись манги, Вакана бросает вызов самому себе и принимает решение любой ценой воплотить разрушительную красоту Ханиэль. Сможет ли он оживить мечту миллионов?

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