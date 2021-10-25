Клинок бессмертного. Том 5.

Оказывается, даже бессмертный Мандзи может умереть — если разделать его на маленькие кусочки, как дичь. В этот раз он выживает только благодаря помощи Хякурин и Сори-сэнсэя, но больше не готов безоговорочно доверять новым друзьям, ведь за каждым из них длинным шлейфом тянется темное прошлое. Для Мандзи куда более приемлемым оказывается неожиданный союз с Магацу, заклятым врагом из Итторю и искусным мечником, который преследует лишь одну цель: отомстить за свою подругу. Пока двое отщепенцев вместе отправляются в путь, каждый за своими целями, Итторю наносят ответный удар!