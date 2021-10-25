Клинок бессмертного. Том 5.

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Клинок бессмертного. Том 5. манга
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  • Blade of the Immortal. Vol. 5.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-7472
  • Вес: 840 гр.
  • Источник: Blade of the Immortal
  • Издатель: Alt Graph
  • Размер: 14,2 x 20 см.
  • Количество страниц: 428
  • Год выпуска: 2021
  • Жанр: Боевик
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: Хироаки Самура
  • ISBN: 978-5-905295-85-0
  • Дата выхода: Сентябрь 2021
Клинок бессмертного
Том 1
Том 2
Том 3
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890 ₽
490 ₽
Специальная цена

Описание

Оказывается, даже бессмертный Мандзи может умереть — если разделать его на маленькие кусочки, как дичь. В этот раз он выживает только благодаря помощи Хякурин и Сори-сэнсэя, но больше не готов безоговорочно доверять новым друзьям, ведь за каждым из них длинным шлейфом тянется темное прошлое. Для Мандзи куда более приемлемым оказывается неожиданный союз с Магацу, заклятым врагом из Итторю и искусным мечником, который преследует лишь одну цель: отомстить за свою подругу. Пока двое отщепенцев вместе отправляются в путь, каждый за своими целями, Итторю наносят ответный удар!

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