Клинок бессмертного. Том 8.

Действие перемещается с опасных улиц Эдо в мрачные казематы особо охраняемой тюрьмы сёгуната. Хабаки Кагимура, глава секретной службы правительства, устраивает бесчеловечные эксперименты над плененным Мандзи, чтобы раскрыть секрет его бессмертия. Кагимура не остановится ни перед чем, чтобы достичь одному ему известных целей.

Тем временем Рин безуспешно пытается отыскать своего пропавшего телохранителя, а в ее доме поселяются странные гости, которые каким-то образом связаны с Итторю. И хотя Итторю разгромлена, но не уничтожена полностью. Пока Хабаки Кагимура и Аноцу Кагэхиса плетут интриги и пытаются поймать друг друга в ловушку, Мандзи и Рин должны приложить невероятные усилия, просто чтобы выбраться живыми из этой передряги!