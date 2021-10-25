Клинок бессмертного. Том 9.

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Клинок бессмертного. Том 9. манга
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  • Blade of the Immortal. Vol. 9.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-8877
  • Вес: 840 гр.
  • Источник: Blade of the Immortal
  • Издатель: Alt Graph
  • Размер: 14,3 x 20 см.
  • Количество страниц: 456
  • Год выпуска: 2022
  • Жанр: Боевик
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: Хироаки Самура
  • ISBN: 978-5-905295-97-3
  • Дата выхода: Июнь 2022
Клинок бессмертного
Том 1
Том 2
Том 3
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890 ₽
490 ₽
Специальная цена

Описание

Новые знакомые Рин — безбашенная мечница Доа и ее молчаливый друг Исаку — попадают в очередной переплет. Не контролируя свою ярость, Доа жаждет лишь крови и не думает о последствиях.

Зверские эксперименты в подземельях замка Эдо заходят слишком далеко. Количество жертв растет, и держать всё в тайне уже не получается. Город гудит от самых неправдоподобных слухов. Теперь на кону положение и даже жизнь Хабаки Кагимуры, ведь в случае провала отвечать придется именно ему. Обезумевший доктор Бурандо вплотную подобрался к разгадке тайны бессмертия, но в то же время агент Итторю уже проник в замок Эдо!

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