Клинок бессмертного. Том 9.

Новые знакомые Рин — безбашенная мечница Доа и ее молчаливый друг Исаку — попадают в очередной переплет. Не контролируя свою ярость, Доа жаждет лишь крови и не думает о последствиях.

Зверские эксперименты в подземельях замка Эдо заходят слишком далеко. Количество жертв растет, и держать всё в тайне уже не получается. Город гудит от самых неправдоподобных слухов. Теперь на кону положение и даже жизнь Хабаки Кагимуры, ведь в случае провала отвечать придется именно ему. Обезумевший доктор Бурандо вплотную подобрался к разгадке тайны бессмертия, но в то же время агент Итторю уже проник в замок Эдо!