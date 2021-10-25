Клинок бессмертного. Том 12.

Итторю пора покинуть Эдо, но перед этим Аноцу Кагэхиса решает оставить прощальное послание сёгунату, которое запомнят надолго. Помогать ему в этом будет тройка верных товарищей и искуснейших воинов.

Тем временем безжалостный маньяк Сира вновь оказывается на свободе, а его жажда крови становится лишь сильнее. Наконец-то он исполнит давнюю мечту и сойдется с Мандзи в решающей схватке. Правда, на этот раз предсказать ее исход будет не так просто: Мандзи хоть и бессмертный, но сражаться в полную силу без правой руки у него не получится, а Сира припас неожиданный козырь. У него было достаточно времени, чтобы продумать свой коварный план до мелочей, поэтому никто не гарантирует, что Мандзи сможет спастись сам и спасти Рин. Грядет одна из самых бескомпромиссных битв!