Клинок бессмертного. Том 12.

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Клинок бессмертного. Том 12. манга
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  • Blade of the Immortal. Vol. 12.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-9674
  • Вес: 840 гр.
  • Источник: Blade of the Immortal
  • Издатель: Alt Graph
  • Размер: 20 x 14,3 см.
  • Количество страниц: 420
  • Год выпуска: 2022
  • Жанр: Боевик
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: Хироаки Самура
  • ISBN: 978-5-907576-11-7
Клинок бессмертного
Том 1
Том 2
Том 3
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890 ₽
490 ₽
Специальная цена

Описание

Итторю пора покинуть Эдо, но перед этим Аноцу Кагэхиса решает оставить прощальное послание сёгунату, которое запомнят надолго. Помогать ему в этом будет тройка верных товарищей и искуснейших воинов.

Тем временем безжалостный маньяк Сира вновь оказывается на свободе, а его жажда крови становится лишь сильнее. Наконец-то он исполнит давнюю мечту и сойдется с Мандзи в решающей схватке. Правда, на этот раз предсказать ее исход будет не так просто: Мандзи хоть и бессмертный, но сражаться в полную силу без правой руки у него не получится, а Сира припас неожиданный козырь. У него было достаточно времени, чтобы продумать свой коварный план до мелочей, поэтому никто не гарантирует, что Мандзи сможет спастись сам и спасти Рин. Грядет одна из самых бескомпромиссных битв!

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