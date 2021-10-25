Клинок бессмертного. Том 10.

Все тайное рано или поздно становится явным: для Хабаки Кагимуры и Бурандо пришел час расплаты за их бесчеловечные эксперименты.

Никакие препятствия не помешают Рин и Доа спасти своих близких. Однако пробраться в замок Эдо и отыскать Мандзи с Исаку — это лишь полдела, ведь затем надо вырваться из запутанных подземных лабиринтов и не только сразиться с опытнейшими мечниками, но и пробиться сквозь толпу обезумевших и практически бессмертных монстров.

Хироаки Самура продолжает поражать читателей изумительной графикой и невероятно зрелищными боевыми сценами.