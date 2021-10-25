Клинок бессмертного. Том 10.

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Клинок бессмертного. Том 10. манга
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  • Blade of the Immortal. Vol. 10.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-8878
  • Вес: 840 гр.
  • Источник: Blade of the Immortal
  • Издатель: Alt Graph
  • Размер: 14,3 x 20 см.
  • Количество страниц: 428
  • Год выпуска: 2022
  • Жанр: Боевик
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: Хироаки Самура
  • ISBN: 978-5-907576-00-1
  • Дата выхода: Июнь 2022
Клинок бессмертного
Том 1
Том 2
Том 3
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890 ₽
490 ₽
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Описание

Все тайное рано или поздно становится явным: для Хабаки Кагимуры и Бурандо пришел час расплаты за их бесчеловечные эксперименты.

Никакие препятствия не помешают Рин и Доа спасти своих близких. Однако пробраться в замок Эдо и отыскать Мандзи с Исаку — это лишь полдела, ведь затем надо вырваться из запутанных подземных лабиринтов и не только сразиться с опытнейшими мечниками, но и пробиться сквозь толпу обезумевших и практически бессмертных монстров.

Хироаки Самура продолжает поражать читателей изумительной графикой и невероятно зрелищными боевыми сценами.

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