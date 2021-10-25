Клинок бессмертного. Том 11.

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Клинок бессмертного. Том 11. манга
45%
  • Blade of the Immortal. Vol. 11.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-9673
  • Вес: 840 гр.
  • Источник: Blade of the Immortal
  • Издатель: Alt Graph
  • Размер: 20 x 14,3 см.
  • Количество страниц: 432
  • Год выпуска: 2022
  • Жанр: Боевик
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: Хироаки Самура
  • ISBN: 978-5-907576-06-3
Клинок бессмертного
Том 1
Том 2
Том 3
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890 ₽
490 ₽
Специальная цена

Описание

Пленники замка Эдо наконец на свободе, а Хабаки Кагимура лишился всех постов и обязан сделать харакири. Правда, ему дана отсрочка на месяц, чтобы он мог завершить оставшиеся дела и все-таки расправиться с Итторю. Набрав банду отчаянных головорезов и смертников, именуемую Шестеркой демонов, он выходит на охоту. В это время новый комендант замка Эдо ведет свою хитроумную игру и начинает переговоры с Аноцу Кагэхисой за спиной Хабаки. После короткой передышки Мандзи и Рин вновь отправляются вслед за Аноцу, ведь теперь их судьбы тесно сплелись друг с другом.

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