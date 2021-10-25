Клинок бессмертного. Том 11.

Пленники замка Эдо наконец на свободе, а Хабаки Кагимура лишился всех постов и обязан сделать харакири. Правда, ему дана отсрочка на месяц, чтобы он мог завершить оставшиеся дела и все-таки расправиться с Итторю. Набрав банду отчаянных головорезов и смертников, именуемую Шестеркой демонов, он выходит на охоту. В это время новый комендант замка Эдо ведет свою хитроумную игру и начинает переговоры с Аноцу Кагэхисой за спиной Хабаки. После короткой передышки Мандзи и Рин вновь отправляются вслед за Аноцу, ведь теперь их судьбы тесно сплелись друг с другом.