Клинок бессмертного. Том 15.

0 отзывов
Клинок бессмертного. Том 15. манга
45%
  • Blade of the Immortal. Vol. 15.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-10369
  • Вес: 840 гр.
  • Источник: Blade of the Immortal
  • Издатель: Alt Graph
  • Размер: 20 x 14,3 см.
  • Количество страниц: 476
  • Год выпуска: 2023
  • Жанр: Боевик
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: Хироаки Самура
  • ISBN: 978-5-907576-17-9
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts
890 ₽
490 ₽
Специальная цена

Описание

Все главные действующие лица собрались, чтобы стать свидетелями конца эпохи, однако выжить в этом кровавом и душераздирающем финале будет суждено немногим. Мандзи сталкивается с угрозой исполинских масштабов, и вновь ему не обойтись без помощи Рин. Хабаки Кагимура скрестит мечи со своим заклятым врагом, но в итоге за одержимость Итторю ему придется заплатить самую высокую цену. А в апофеозе этой грандиозной саги Хироаки Самура даст ответ на главный вопрос: насколько непоколебима решительность Рин и готова ли она идти до конца, чтобы отомстить Аноцу Кагэхисе.

Отзывы и вопросы

A

Рекомендуем

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!

 

Покупателям

Компания

  • Visa
  • Mastercard
  • МИР
  • ЮKassa
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)