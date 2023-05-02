Клинок бессмертного. Том 15.

Все главные действующие лица собрались, чтобы стать свидетелями конца эпохи, однако выжить в этом кровавом и душераздирающем финале будет суждено немногим. Мандзи сталкивается с угрозой исполинских масштабов, и вновь ему не обойтись без помощи Рин. Хабаки Кагимура скрестит мечи со своим заклятым врагом, но в итоге за одержимость Итторю ему придется заплатить самую высокую цену. А в апофеозе этой грандиозной саги Хироаки Самура даст ответ на главный вопрос: насколько непоколебима решительность Рин и готова ли она идти до конца, чтобы отомстить Аноцу Кагэхисе.