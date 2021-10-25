Клинок бессмертного. Том 14.

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Клинок бессмертного. Том 14. манга
45%
  • Blade of the Immortal. Vol. 14.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-10368
  • Вес: 840 гр.
  • Источник: Blade of the Immortal
  • Издатель: Alt Graph
  • Размер: 20 x 14,3 см.
  • Количество страниц: 412
  • Год выпуска: 2023
  • Жанр: Боевик
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: Хироаки Самура
  • ISBN: 978-5-907576-16-2
Клинок бессмертного
Том 1
Том 2
Том 3
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890 ₽
490 ₽
Специальная цена

Описание

Представители властей продолжают преследовать сторонников Аноцу Кагэхисы, но простые воины не чета Абаяме Сосукэ, который с легкостью отбивает их атаки и наглядно демонстрирует, почему именно он является вторым номером в Итторю. Правда, в итоге путь ему преграждает неожиданный и искусный соперник…

Наступает звездный час Шестерки демонов: безжалостные наемники показывают себя во всей своей смертоносной красе и сметают оставшихся членов Итторю. На поле боя собралось так много фигур, что сложно уследить за происходящим: вот Аноцу в очередной раз выручает Рин, а Мандзи спасает Макиэ, которая когда-то чуть его не убила. Во всей этой сумятице происходит неизбежное: Хабаки Кагимура и Аноцу Кагэхиса сталкиваются друг с другом. Итог этой схватки Хироаки Самура раскроет в следующем, заключительном томе!

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