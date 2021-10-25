Клинок бессмертного. Том 14.

Представители властей продолжают преследовать сторонников Аноцу Кагэхисы, но простые воины не чета Абаяме Сосукэ, который с легкостью отбивает их атаки и наглядно демонстрирует, почему именно он является вторым номером в Итторю. Правда, в итоге путь ему преграждает неожиданный и искусный соперник…

Наступает звездный час Шестерки демонов: безжалостные наемники показывают себя во всей своей смертоносной красе и сметают оставшихся членов Итторю. На поле боя собралось так много фигур, что сложно уследить за происходящим: вот Аноцу в очередной раз выручает Рин, а Мандзи спасает Макиэ, которая когда-то чуть его не убила. Во всей этой сумятице происходит неизбежное: Хабаки Кагимура и Аноцу Кагэхиса сталкиваются друг с другом. Итог этой схватки Хироаки Самура раскроет в следующем, заключительном томе!