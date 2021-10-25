Клинок бессмертного. Том 6.

Обращаем ваше внимание что дата ориентировочная и может измениться по независящим от нас причинам
Сира, жестокий убийца из Мугайрю, своими зверствами настроил против себя всех соратников. Расплата за злодеяния близка, но нескончаемая ненависть дает ему силы убивать дальше. Пока заклятые друзья Магацу и Мандзи пытаются загнать этого опасного зверя, Рин наконец-то добирается до своей цели, запрятанной глубоко в горах, где сталкивается с лидером Итторю, Аноцу Кагэхисой. Но в этот раз на голову Аноцу нацелена не одна она, и теперь ей придется разбираться в водовороте интриг и борьбы за власть без помощи своего бессмертного телохранителя!