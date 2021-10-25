Клинок бессмертного. Том 6.

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Клинок бессмертного. Том 6. манга
45%
  • Blade of the Immortal. Vol. 6.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-7473
  • Вес: 840 гр.
  • Источник: Blade of the Immortal
  • Издатель: Alt Graph
  • Размер: 14,2 x 20 см.
  • Количество страниц: 444
  • Год выпуска: 2021
  • Жанр: Боевик
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: Хироаки Самура
  • ISBN: 978-5-905295-86-7
  • Дата выхода: Сентябрь 2021
Клинок бессмертного
Том 1
Том 2
Том 3
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890 ₽
490 ₽
Специальная цена

Описание

Сира, жестокий убийца из Мугайрю, своими зверствами настроил против себя всех соратников. Расплата за злодеяния близка, но нескончаемая ненависть дает ему силы убивать дальше. Пока заклятые друзья Магацу и Мандзи пытаются загнать этого опасного зверя, Рин наконец-то добирается до своей цели, запрятанной глубоко в горах, где сталкивается с лидером Итторю, Аноцу Кагэхисой. Но в этот раз на голову Аноцу нацелена не одна она, и теперь ей придется разбираться в водовороте интриг и борьбы за власть без помощи своего бессмертного телохранителя!

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